Valentino: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας – «Πέθανε ειρηνικά στην κατοικία του στη Ρώμη»

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της παγκόσμιας μόδας, Valentino.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti, ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής πέθανε ειρηνικά στην κατοικία του στη Ρώμη, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Έφυγε από τη ζωή εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των αγαπημένων του», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό ανακοινωθέν.

Την Παρασκευή η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή

Η κηδεία του Valentino θα τελεστεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica, στη Ρώμη.

Ο Valentino Garavani υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της διεθνούς μόδας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με τις δημιουργίες και την αισθητική του, που καθόρισαν την υψηλή ραπτική για δεκαετίες.

