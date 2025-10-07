Τζίλι Κούπερ: Πέθανε η διάσημη συγγραφέας σε ηλικία 88 ετών

Η Τζίλι Κούπερ, η πολυαγαπημένη Βρετανίδα συγγραφέας που καθόρισε ένα ολόκληρο είδος με τα τολμηρά και λαμπερά μυθιστορήματά της για την ανώτερη τάξη, πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο ατζέντης της, Κρις Μπράουν, με ανακοίνωση που προκάλεσε θλίψη στους πολυάριθμους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Η Τζίλι Κούπερ, γνωστή για τα best-sellers της όπως τα «Rivals» (Ανταγωνιστές) και «Riders», γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, ειδικά κατά τη δεκαετία του 1980, μετατρέποντας τις ρομαντικές περιπέτειες και τα δράματα της βρετανικής ελίτ σε λογοτεχνικό φαινόμενο.

Στις σελίδες της ζωντάνεψαν εμβληματικοί χαρακτήρες, όπως ο χαρισματικός και αδίστακτος αναβάτης Rupert Campbell-Black, ο οποίος έγινε το αρχέτυπο του «κακού παιδιού» της ανώτερης τάξης.

Τα παιδιά της συγγραφέως, Φίλιξ και Έμιλι, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια, τονίζοντας το κενό που αφήνει ο θάνατός της. «Η μαμά ήταν το λαμπερό φως στις ζωές όλων μας. Η αγάπη της για όλη την οικογένεια και τους φίλους της δεν είχε όρια», ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση.

Ο θάνατός της ήταν απροσδόκητος, προκαλώντας «ένα πλήρες σοκ», όπως σημείωσαν. «Είμαστε τόσο περήφανοι για όλα όσα πέτυχε στη ζωή της και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς το μεταδοτικό της χαμόγελο και τα γέλια της γύρω μας».

Η Τζίλι Κούπερ άφησε πίσω της ένα πλούσιο συγγραφικό έργο γεμάτο χιούμορ, δράμα και, συχνά, ερωτικές ίντριγκες, δίνοντας μια γοητευτική ματιά στην αριστοκρατία και τον κόσμο των ιππικών αγώνων.

Η διαχρονική της απήχηση επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, καθώς το μυθιστόρημά της «Rivals» αναβίωσε σε μια νέα τηλεοπτική σειρά για την Disney+ το 2024, συστήνοντας την πνευματώδη γραφή της σε μια νέα γενιά τηλεθεατών και αναγνωστών.

Στην Ελλάδα, το αναγνωστικό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη δουλειά της μέσα από τις εκδόσεις Bell/Harlenic Ελλάς, με τα βιβλία της «Ανταγωνιστές» να κυκλοφορούν το 2005 και «Το Κουτί της Πανδώρας» το 2003.