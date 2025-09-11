Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του ακτιβιστή πριν δολοφονηθεί – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δράστη (βίντεο)

Για τη βία των όπλων μιλούσε ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, δευτερόλεπτα προτού δεχτεί τη μοιραία σφαίρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Valley στην πόλη Όρεμ της Γιούτα την Τετάρτη το απόγευμα.

Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία»), ο 31χρονος απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, προτού η σφαίρα τον χτυπήσει στον λαιμό και τον ρίξει από την καρέκλα. Το αίμα του άρχισε να ρέει, ενώ κραυγές πανικού ακούγονταν παντού.

BREAKING: This was Charlie Kirk's last interaction with the audience before being shot in the neck in Utah:



Audience member: “Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years?”



Kirk: “Too many.”



The same audience member went on say the… pic.twitter.com/9LxoFGA6W1— Brian Krassenstein (@krassenstein) September 10, 2025

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή του πυροβολισμού (Σκληρές εικόνες): ⚡️#BREAKING Graphic video showing Charlie Kirk who was just shot at an event at Utah Valley University pic.twitter.com/OhwKZQhpW9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

Ο επικεφαλής, πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, βαριά τραυματισμένος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το θάνατο του. «Ο Μεγάλος και ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός. Κανείς δεν κατανοούσε καλύτερα ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τσάρλι», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές. Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, σχετίζουν μια μαύρη φιγούρα στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου, απέναντι από τον χώρο που βρισκόταν ο Κερκ, με τον δολοφόνο του ακτιβιστή. Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

Νωρίτερα, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Ωστόσο, λίγο μετά, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Κίνημα MAGA: Ο μάρτυρας έπεσε υπερασπιζόμενος τις αξίες μας

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες, μετά τον θάνατο του ίνφλουενσερ, 31 ετών, από σφαίρα στη Γιούτα.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνει σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».