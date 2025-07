Τρόμος στη Φλόριντα: Πυροβολισμοί στο Τζάκσονβιλ και τουλάχιστον 4 νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε σε περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα στην καρδιά του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, μετέδωσε το Fox News.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ύποπτος οχυρώθηκε στο κατάστημα, κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης με την αστυνομία.

Η δήμαρχος Ντόνα Ντίγκαν δήλωσε ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το περιστατικό των “μαζικών πυροβολισμών”, όπως το αποκάλεσε. Η ίδια έσπευσε στο σημείο επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

