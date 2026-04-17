Γκουτέρες: Το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την ανακοίνωση ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορικά πλοία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stéphane Dujarric.

«Ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί αυτό ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Stéphane Dujarric, προσθέτοντας: «Η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει σαφής: χρειαζόμαστε την πλήρη αποκατάσταση των διεθνών ναυτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα γίνει σεβαστή από όλα τα μέρη».

Ο Γκουτέρες εξέφρασε την ελπίδα ότι, μαζί με την κατάπαυση του πυρός , «αυτό το μέτρο θα συμβάλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και θα ενισχύσει τον συνεχιζόμενο διάλογο που διευκολύνει το Πακιστάν», δήλωσε ο Ντουτζαρίκ.