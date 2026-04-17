Δημήτρης Οικονόμου – Άκης Παυλόπουλος για Λατινοπούλου: «Δεν ήταν εύκολη κατάσταση, έκανε σόου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησαν την Παρασκευή ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τοποθετούμενοι για πρώτη φορά σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε στον «αέρα» του ΣΚΑΪ με την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Οι δύο παρουσιαστές της πρωινής ενημερωτικής ζώνης κλήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό που έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τηλεοπτικές εκπομπές, δίνοντας τη δική τους οπτική για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο Δημήτρης Οικονόμου εμφανίστηκε συμφιλιωμένος με τον δημόσιο σχολιασμό, τονίζοντας πως η κριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους.

«Όσοι εκτιθέμεθα δημόσια, οφείλουμε να δεχόμαστε την κριτική, όπως ακριβώς την ασκούμε κι εμείς. Είναι αξίωμα για τη δουλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως το σημαντικό είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της επαγγελματικής τους πορείας.

Από την πλευρά του, ο Άκης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στη δυσκολία της συγκεκριμένης τηλεοπτικής στιγμής, αποδίδοντας τη συμπεριφορά της καλεσμένης τους σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού. Ο δημοσιογράφος επισήμανε πως η κατάσταση δεν ήταν εύκολη, ωστόσο θεωρεί πως οι απαντήσεις που δόθηκαν στην κ. Λατινοπούλου ήταν οι ενδεδειγμένες.

Υπογράμμισε πως η κ. Λατινοπούλου επέλεξε συνειδητά να στήσει ένα «σόου», γεγονός που της επισημάνθηκε άμεσα από τους παρουσιαστές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.