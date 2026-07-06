ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπόθεση παρακολούθησης του Στέλιου Κούλογλου

Τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης στην Ολομέλεια με θέμα την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου κατά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για τα κατασκοπευτικά λογισμικά (PEGA) αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από σχετική επιστολή του Αντιπροέδρου της LEFT Κώστα Αρβανίτη στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους επικεφαλής των Πολιτικών Ομάδων του δημοκρατικού τόξου, κινήθηκαν οι διαδικασίες και κατατέθηκε αίτημα των πολιτικών ομάδων της LEFT και των Πρασίνων για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης με θέμα “Υπεράσπιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το φως των αποκαλύψεων ότι ένας ευρωβουλευτής υπήρξε στόχος παρακολούθησης μέσω παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού.”» τόνισε στη συνέχεια για να προσθέσει:

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Στην έναρξη της Συνόδου της Ολομέλειας, που διεξάγεται στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πριν λίγο με ψήφους 221 υπέρ και 213 κατά, τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης για την παρακολούθηση του πρώην Ευρωβουλευτή με λογισμικό PEGASUS, όπως αποκάλυψε έρευνα διεθνών και εγχώριων ΜΜΕ σε συνεργασία με το CITIZEN LAB.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη από τις 8 ως τις 9 μ.μ. (Ώρα Ελλάδος)».