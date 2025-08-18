Τραμπ – Ζελένκσι: Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Θέμα συζήτησης το κοστούμι του Ουκρανού Προέδρου

Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος για τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μία συνάντηση που χαρακτηρίζεται ως βαρύνουσας σημασίας για το μέλλον της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ και στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι στρέφονται συστηματικά εναντίον του ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως ακόμα και αν η Ρωσία προχωρούσε σε πλήρη παράδοση, παραχωρώντας στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες «τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και όλα τα εδάφη σε ακτίνα χιλίων μιλίων», τα «Fake News», όπως χαρακτήρισε τα ΜΜΕ και οι «ριζοσπάστες Δημοκρατικοί» θα το παρουσίαζαν ως «μια από τις χειρότερες και πιο ταπεινωτικές ημέρες στην ιστορία της Αμερικής» για τον ίδιο.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε: “Παραδινόμαστε, υποχωρούμε, παραδινόμαστε, θα δώσουμε στην Ουκρανία και στις μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την πιο σεβαστή, αξιοσέβαστη και ισχυρή από όλες τις χώρες, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, και όλα όσα τις περιβάλλουν σε ακτίνα χιλίων μιλίων, τα Fake News Media και οι Δημοκρατικοί συνέταιροί τους θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία της χώρας μας», έγραψε χαρακτηριστικά. I am totally convinced that if Russia raised their hands and said, “We give up, we concede, we surrender, we will GIVE Ukraine and the great United States of America, the most revered, respected, and powerful of all countries, EVER, Moscow and St. Petersburg, and everything… August 18, 2025

«Έχω διευθετήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες»

«Έχω διευθετήσει 6 πολέμους μέσα σε 6 μήνες, έναν από αυτούς μάλιστα που μπορούσε να εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή, και παρ’ όλα αυτά πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal, και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος στο Ρωσία-Ουκρανία “χάος”, που είναι ο πόλεμος του “νυσταγμένου” Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Εγώ είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω. Δεν θα είχε ποτέ συμβεί αν ήμουν Πρόεδρος.

Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που ασχολούνται με όλες αυτές τις συγκρούσεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν το παραμικρό για να τις σταματήσουν. Είναι άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και κάνουν μόνο πιο δύσκολη τη διόρθωση της τρέχουσας καταστροφής Ρωσίας-Ουκρανίας. Παρά όλους τους ζηλόφθονους επικριτές μου, θα το καταφέρω, πάντα το κάνω», υποστήριξε στην ανάρτησή του. I’ve settled 6 Wars in 6 months, one of them a possible Nuclear disaster, and yet I have to read & listen to the Wall Street Journal, and many other who truly don’t have a clue, tell me everything that I am doing wrong on the Russia/Ukraine MESS, that is Sleepy Joe Biden’s war,… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 16.00 (ώρα Ελλάδος) έστειλε νέο μήνυμα με ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συνάντηση ως «μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο». «Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους Ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των συναντήσεων και ποιοι θα συμμετέχουν

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Πιο αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.

Θέμα συζήτησης το κοστούμι που θα φορέσει ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με το Axios θέμα συζήτησης μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων αποτέλεσε το ενδυματολογικό στοιχείο του Βολοντίμιρ Ζελένκσι. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε όταν ο Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο φορώντας στολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής τους συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από έναν δεξιό δημοσιογράφο γιατί δεν φορούσε κοστούμι, με τον ίδιο να απαντά ότι θα φορούσε «στολή» όταν τελείωνε ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το Axios, στη σημερινή συνάντηση ο Ζελένσκι θα φορέσει το ίδιο σκούρο σακάκι που είχε επιλέξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο. Η εμφάνιση χαρακτηρίζεται ως πιο «συμβατική», από τους αναλυτές και πλησιάζει το στυλ του Αμερικανού Προέδρου.

Οι απαιτήσεις Τραμπ για ειρήνη και το δίλημμα του Ουκρανού προέδρου

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Ουκρανός πρόεδρος “βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο δίλημμα: είτε να ρισκάρει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, είτε να αποδεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία με βαρύ τίμημα την παραχώρηση εδαφών έναντι ασαφών εγγυήσεων ασφαλείας, που ενδέχεται να επιτρέψουν στη Μόσχα να επιστρέψει ισχυρότερη σε λίγα χρόνια”.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανάλυση, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν -που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός- ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

Πέρα από την αποφυγή νέας σύγκρουσης και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του Τραμπ για συμφωνία, οι στόχοι του Ζελένσκι στις συνομιλίες περιλαμβάνουν:

Να μάθει περισσότερα για τις απαιτήσεις του Πούτιν, να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για μια τριμερή συνάντηση και να ωθήσει τις ΗΠΑ προς αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με άτομο με γνώση των διεργασιών που δεν κατονομάζεται από το Bloomberg.

Το κατά πόσο μπορεί να επιτύχει κάτι από αυτά εξαρτάται, όπως τονίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από το πόσο έχει επηρεάσει ο Πούτιν τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, βρίσκεται και ο ίδιος υπό πίεση. Είχε δεσμευτεί πως με την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο θα τερματίσει γρήγορα την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας που διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο της. Ωστόσο, παραδέχθηκε τελικά ότι το Κρεμλίνο είναι αυτό που αρνείται να σταματήσει τον πόλεμο.

Ζελένσκι: «Στόχος η διαρκής ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.