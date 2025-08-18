Κρίσιμη σύνοδος για το Ουκρανικό στον Λευκό Οίκο: Σε λίγη ώρα η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ουκρανίας είναι η σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τράμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του, αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να συζητήσουν για την πρόταση που κατέθεσε ο Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα, λίγο πριν τις 19.00 άρχισε στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στόχος της συνάντησης, είναι, τόσο οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και ο Ζελένσκι να συντονίσουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με σακάκι ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ

Φόρεσε τα καλά του για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι κι εμφανίστηκε με σακάκι. Zelensky puts on a jacket before his meeting with Trump. pic.twitter.com/uH8W8U59eL August 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Axios θέμα συζήτησης μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων αποτέλεσε το ενδυματολογικό στοιχείο του Βολοντίμιρ Ζελένκσι. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε όταν ο Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο φορώντας στολή.

Κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής τους συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από έναν δεξιό δημοσιογράφο γιατί δεν φορούσε κοστούμι, με τον ίδιο να απαντά ότι θα φορούσε «στολή» όταν τελείωνε ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το Axios, στη σημερινή συνάντηση ο Ζελένσκι θα φορέσει το ίδιο σκούρο σακάκι που είχε επιλέξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο. Η εμφάνιση χαρακτηρίζεται ως πιο «συμβατική», από τους αναλυτές και πλησιάζει το στυλ του Αμερικανού Προέδρου.

Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες που έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Στις κρίσιμες συνομιλίες που θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο απόψε, λίγο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

H ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της απογείωσης ενός ρωσικού αεροσκάφους Mig-31, που μεταφέρει υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, τους οποίους χρησιμοποιεί η Ρωσία για να βομβαρδίσει τη γειτονική της χώρα.

Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα σήμερα στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από τις αρχές, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της σύρραξης.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και 23 τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» εκ μέρους της Ρωσίας, που «γνωρίζει ότι μία συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».

Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ένα ακόμη ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και επτά τραυματίες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου εκτυλίσσεται το κύριο μέρος των μαχών, έγινε γνωστό από την περιφερειακή εισαγγελία.

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στις πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιβκα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο τη νύχτα για ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιφέρειες Σούμι (βορειοανατολικά), Οδησσό (νότια) και Χερσώνα (νότια).

Τράμπ: «Ξέρω τι κάνω, έχω διευθετήσει έξι πολέμους»

«Είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω (τον πόλεμο), όχι να τον συνεχίσω», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, λίγο πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως «γνωρίζω ακριβώς τι κάνω», ενώ υποστήριξε πως έχει διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις σε βάρος του.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι η Σύνοδος της Αλάσκας ήταν μια νίκη για τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε συγκεκριμένα στο μήνυμά του:

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. I’ve settled 6 Wars in 6 months, one of them a possible Nuclear disaster, and yet I have to read & listen to the Wall Street Journal, and many other who truly don’t have a clue, tell me everything that I am doing wrong on the Russia/Ukraine MESS, that is Sleepy Joe Biden’s war,…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2025

Εγώ είμαι μονάχα εδώ για να τον σταματήσω, όχι να τον προχωρήσω περαιτέρω. Δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί εάν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω και δεν χρειάζομαι τη συμβουλή ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συρράξεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουμε το παραμικρό για να τις σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς καμία λογική, ευφυΐα ή κατανόηση και το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν δυσκολότερο να ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΩ την καταστροφή Ρωσίας/Ουκρανίας.

Παρά τις ασήμαντες και πολύ ζηλότυπες επικρίσεις σε βάρος μου, θα το φέρω εις πέρας- πάντα το κάνω!!!!».

Μελόνι: «Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να σταματήσεις τον πόλεμο»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, φτάνοντας στον Λευκό Οίκο αναφέρθηκε στην κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είναι μια σημαντική ημέρα. Έπειτα απο τρία χρόνια στα οποία η Ρωσία δεν έστελνε κανένα θετικό μηνυμα και απαιτούσε την πτώση του Κιέβου, σήμερα δημιουργούνται περιθώρια διαλόγου, διότι σημειώνεται τέλμα στην πολεμική αντιπαράθεση. Μια κατάσταση η οποία προέκυψε χάρη στο θάρρος των Ουκρανών, αλλά και στη στήριξη που μέχρι τώρα η Δύση παρείχε στη χωρα που δέχθηκε την επίθεση.

Πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι η ενότητα της Δύσης θεωρώ ότι έιναι το μέσο που διαθέτουμε για να οικοδομήσουμε ειρήνη, για να εγγυηθούμε δικαιοσύνη. Η Ιταλία είναι πάντα παρούσα, όπως συνέβη τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθήκαμε να δώσουμε τη συμβολή μας σε επίπεδο προτάσεων και διπλωματίας και είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, το σημείο εκκίνησης είναι μια ιταλική πρόταση. Να οικοδομηθούν, δηλαδή, αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες να εμπνέονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Πρέπει να εργαστούμε κι άλλο, νομίζω ότι σήμερα θα γίνει σημαντική δουλειά. Όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο και να οικοδομήσεις την ειρήνη, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας. Η Ιταλία είναι παρούσα με όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που απέδειξε ότι διαθέτει, στο διάστημα των τελευταίων μηνών».

Το πρόγραμμα των συναντήσεων και ποιοι θα συμμετέχουν

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.