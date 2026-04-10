Τραμπ: “Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά στα Στενά του Ορμούζ – Το καλό που του θέλω να μην επιβάλλει τέλη στα πλοία”

Επίθεση κατά της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και στα “διόδια” που επιβάλει το Ιράν σε πλοία που διασχίζουν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε μία από τις αναρτήσεις του στo Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!».

Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες Πέμπτη το Ιράν εναντίον οποιαδήποτε επιβολής χρεώσεων στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και τα άλλα εμπορικά πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας που ουσιαστικά έκλεισε η Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Truth Social σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ» και πρόσθεσε «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!», τη δεύτερη ημέρα της επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.