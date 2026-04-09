Reuters: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει ορισμένα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Στο γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει ορισμένα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη στέκεται με δημοσίευμα του το Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το δημοσίευμα «ο Τραμπ αναστατωμένος από την αποτυχία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ και θυμωμένος που τα σχέδιά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με συμβούλους την επιλογή της απομάκρυνσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου».

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση των στρατευμάτων στην ήπειρο, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει εσωτερικές συζητήσεις.

Ωστόσο, οι συζητήσεις από μόνες τους υπογραμμίζουν πόσο έντονα έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται αναμφισβήτητα στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949. Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι από 30.000 από αυτούς τους στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία, με σημαντικό αριθμό να βρίσκεται επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή πόσα στρατεύματα θα μπορούσαν τελικά να αποσυρθούν εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με την ιδέα.

Ενώ ο Τραμπ έχει από καιρό μια ταραχώδη σχέση με το ΝΑΤΟ – κατηγορώντας επί χρόνια τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κάνουν περικοπές στις αμυντικές δαπάνες – οι τελευταίοι τρεις μήνες ήταν ιδιαίτερα ταραχώδεις. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε μια διατλαντική κρίση όταν ανανέωσε τις μακροχρόνιες απειλές για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εκφράσει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας διαδρομής για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστή παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταστήσει σαφές εάν αναμένουν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση και έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες αναμένουν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζητούν τη μεταφορά στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη από χώρες των οποίων οι ηγέτες είχαν ασκήσει κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και σε ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν πιο υποστηρικτικοί.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή στρατευμάτων στις ΗΠΑ, αντί να τα μετακινήσει σε διαφορετικές ξένες χώρες.