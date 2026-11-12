Νέα mail για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας

Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας σημειώθηκαν σήμερα, Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, μετά τα χθεσινά περιστατικά.

Το νέο κύμα μηνυμάτων, μέσω mail, για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας ξεκίνησε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Πέμπτης και όπως είναι φυσικό επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

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Τα μηνύματα έχουν σταλεί σε σχολεία της Σικελίας, του Πιεμόντε, της Λιγουρίας, του Μολίζε, του Βένετο και της Ούμπρια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρουν την υπογραφή του αυτοαποκαλούμενου «Μιχαήλ Αντρόποφ» (Mikhail Andropov).

Σε αρκετές περιπτώσεις τα απειλητικά μηνύματα εστάλησαν απευθείας στους διευθυντές των σχολείων. Σχεδόν παντού οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις αίθουσες, μετά τους απαραίτητους ελέγχους. Αντίθετα, στην περιοχή Τιγκούλιο τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά εξαιτίας της πορτοκαλί προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις.

Σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι διευθύνσεις αποφάσισαν την εκκένωση των κτιρίων, ενώ οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν ξεχωριστά κάθε καταγγελία.

Χθες είχαν σταλεί αντίστοιχες απειλές σε περισσότερα από 6.000 δημόσια σχολεία της χώρας, δηλαδή σχεδόν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα νέα απειλητικά μηνύματα παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα που είχαν σταλεί την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν ψευδή.

🇮🇹🚨 BREAKING: THIRD WAVE OF SCHOOL BOMB THREATS REPORTED ACROSS ITALY FOR SECOND CONSECUTIVE DAY Italian news agency ANSA reports that schools in at least five regions received new bomb threat emails on Thursday, November 12. • REGIONS: Veneto, Liguria, Umbria, Lazio and Sicily. • EVACUATIONS: Some schools have been evacuated, while security checks are underway at others. • PALERMO: Liceo Classico Umberto was evacuated this morning after receiving an email threatening a massacre of students and staff at exactly 10:50 AM. • SENDER: According to ANSA, the threatening emails were again signed "Mikhail Andropov", the same name used in Wednesday’s threats. The new alerts follow Wednesday’s mass bomb threat campaign targeting thousands of Italian schools. The identity of the actual sender remains unknown. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 12, 2026

Τα απειλητικά mail αφορούν χιλιάδες σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, όπως στην επαρχία του Σόντριο, τη Βαλτελίνα, τη Βαλκιαβέννα, αλλά και του Παλέρμο.

Η εμφάνιση των νέων απειλών κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση των σχολείων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των μηνυμάτων, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

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Τι αποφάσισε η Μελόνι για τις εκκενώσεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνάντησε σήμερα τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τους οποίους συζήτησε την στρατηγική για την αντιμετώπιση της σειράς κυβερνεοεπιθέσεων που, τις τελευταίες ημέρες, δέχεται η χώρα.

Όπως διέρρευσε, τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές σχολείων. Σήμερα το πρωί, πάντως, μετά την αποστολή νέων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποφασίσθηκε η εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας.

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Το απόγευμα, παράλληλα, πρόκειται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις.

H γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν, από την μεριά της, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αλλά πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώσουν -άμεσα και με λεπτομερή τρόπο- την Βουλή και την Γερουσία της χώρας για τα στοιχεία που διαθέτουν και τις επόμενες κινήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων απειλών.