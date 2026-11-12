Νέα Υόρκη: Στους έξι οι νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν (βίντεο)
Τουλάχιστον 19 οι τραυματίες
Στους έξι ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη. Στους δεκαεννέα ανέρχονται οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια. Ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
A building under construction collapses in Flatbush, Brooklyn New York. Se desploma edificio en construcción en Flatbush, Brooklyn @NEWSMAX @fox5ny @News12BK @ABC7NY @Telemundo47 @nmasunivisionNY @NBCNewYork @CBSNewYork @nypost @NYDailyNews you can use the video if you need it. https://t.co/b3XaYiOZNyΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— NYC Catharsis (@NYCCatharsis) November 11, 2026
Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο της κατάρρευσης του κτιρίου στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς.
NOW: Rescue efforts turning in results. Several persons removed from beneath the ruble after building collapsed in Flatbush, Brooklyn (NY) earlier this evening #Wednesday (🎥: OneKevinViral TikTok LIVE) #FDNY https://t.co/6oSMq9DnUy— Journalism CRIME BOSS✍️ (@Raggahmufinzent) November 11, 2026
*WARNING: Some viewers may find this video disturbing* Watch as firefighters rescue a person out of the rubble after a building partially collapsed in Brooklyn, NY. Breaking News: https://t.co/u1lAQIWFLi https://t.co/ECgnK5071r— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) November 11, 2026
Περί τους 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση.
πηγή στην Google
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