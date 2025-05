Σε μία συμφωνία μεγάλης σημασίας προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση με τον ηγέτη της Συρίας, Μοχάμεντ Αλ Σαράα.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί περιοδεία στην Μέση Ανατολή όντας ήδη καθοδόν προς τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του, το Κατάρ. Στην συνάντηση που είχε με τον Σύρο ηγέτη, συνάντηση στην οποία συμμετείχε ο πρίγκιπας – διάδοχους της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξ’ αποστάσεως αποφασίστηκε η ομαλοποίηση των σχέσεων με την Συρία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ αποφάσισε να συναντηθεί με τον Σύρο ηγέτη και πρώην στέλεχος της Αλ-Κάιντα, Μοχάμεντ Αλ Σαράα παρότι το αρχικό πρόγραμμα έκανε λόγο για έναν απλό χαιρετισμό.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0