Τραμπ: «Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ»

Στο γεγονός ότι θα ξεκινήσει κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες στον Λίβανο στάθηκε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος θα προχωρήσουν επισήμως σε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον «αξιοσέβαστο» πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους θα ξεκινήσει επισήμως η κατάπαυση του πυρός «στις 17.00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να εργαστεί με τις δύο αυτές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.