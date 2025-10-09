Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα, η οποία θα “ξαναχτιστεί” (Βίντεο)

Το δικό του μήνυμα για τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα έστειλε σε παρέμβαση του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Χθες το βράδυ φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ», είπε αρχικά στην ομιλία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει:«Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα».

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», συνέχισε, ενώ είπε: «Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα προτιμούσα να μην σας πω τι πρέπει να κάνουν για να τους πάρουν. Υπάρχουν μέρη που δεν θέλετε να βρίσκεστε, αλλά θα πάρουμε πίσω τους ομήρους τη Δευτέρα ή την Τρίτη και αυτή θα είναι μια μέρα χαράς».

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη». Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μιας τελετής υπογραφής στην Αίγυπτο.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Γάζα θα «ξαναχτιστεί»

«Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί σιγά σιγά», είπε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε: «Έχετε τεράστιο πλούτο σε αυτό το μέρος του κόσμου από ορισμένες χώρες. Και μόνο ένα μικρό μέρος αυτού, από αυτά που παράγουν, θα κάνει θαύματα για τη Γάζα».

Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν ήταν σημαντική για την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα. «Το Ιράν θέλει να εργαστεί για την ειρήνη τώρα, μας έχουν ενημερώσει», είπε. Ευχαρίστησε το Κατάρ, την Ινδονησία και άλλα έθνη για τις συνεισφορές τους.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε μέλη της διοίκησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και του συμβούλου του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.