Τραμπ στο Politico: Οι Ιρανοί ξεμένουν από πυραύλους και εκτοξευτές

Στο γεγονός ότι το Ιράν ξεμένει από πυραύλους και εκτοξευτές στάθηκε μιλώντας στο Politico ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, ακόμη και όταν οι ιρανικές δυνάμεις αναμένεται να «συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για λίγο καιρό, οι οποίοι τελειώνουν αλλά και οι εκτοξευτές».

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε: «Έχουμε απεριόριστα πυρομαχικά και άλλα μεσαίου και ανώτερου μεσαίου επιπέδου. Τα αποθηκεύουμε και τα κατασκευάζουμε».

«Οι αμυντικές εταιρείες βρίσκονται σε γοργούς ρυθμούς για να κατασκευάσουν τα διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε», πρόσθεσε. «Έχουν λάβει έκτακτες εντολές. Το φτιάχνουμε γρήγορα. Αλλά έχουμε απεριόριστο, όσο ηλίθιος κι αν ήταν ο [πρώην πρόεδρος Τζο] Μπάιντεν, δεν το χρησιμοποίησε».

Αλλά την Τρίτη, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ (Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ) δήλωσε ότι υπάρχει «πιθανή απελπιστική και καταστροφική έλλειψη συστημάτων THAAD και Patriot που είναι απαραίτητα για την προστασία των πρεσβειών μας, των βάσεων μας, των πολιτών μας».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες ή να τελειώσει σε λίγες ακόμη ημέρες.

Δικαιολόγησε τον πόλεμο λέγοντας ότι το Ιράν ήταν στα πρόθυρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή να είναι ικανό να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ιράν ούτως ή άλλως – πράγμα που σημαίνει ότι η Αμερική θα είχε δεχθεί πλήγμα ως απάντηση.

Διάφορες εκλογικές περιφέρειες εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πέρασαν το Σαββατοκύριακο προωθώντας τον υποψήφιο της προτίμησής τους για να ηγηθεί του Ιράν, με ελάχιστα λόγια να δίνουν στην ιδέα των Δημοκρατικών εκλογών.

Ο Τραμπ, την Τρίτη, δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνεργασία με μια αναδιαμορφωμένη ιρανική κυβέρνηση, εάν αυτή αναδυθεί από τη σύγκρουση.

Ερωτηθείς αν είναι πολύ αργά για να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον σε μια νέα κυβέρνηση, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι πολύ αργά. 49 [ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες] σκοτώθηκαν, μην ξεχνάτε, οπότε αυτό πάει πολύ βαθιά, σωστά; Νέοι αναδύονται. Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δουλειά. Μερικοί από αυτούς θα ήταν πολύ καλοί».