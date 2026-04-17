ΚΑΕ Ολυμπιακός: Στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς και το πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός

H KAE Ολυμπιακός με ανακοίνωση της τόνισε πως θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για την βαρύτατη τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Παράλληλα, θα κινηθεί νομικά και για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Με τη σημερινή της απόφαση, η Δικαστής του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για την άρνηση συμμετοχής της στο περσινό Super Cup, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της οικείας Ειδικής Προκήρυξης, η οποία προβλέπει υποχρεωτικά, πέραν του προστίμου, και τον αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε παραπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, για την παράβαση των διατάξεων της Ειδικής Προκήρυξης, ωστόσο η Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τέσσερις μήνες αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ειδική Προκήρυξη του Super Cup … δεν εφαρμόζεται στο ίδιο το Super Cup !

Παράλληλα, η ίδια Δικαστής τιμώρησε τον αθλητή της ομάδας μας Tyrique Jones για μία φερόμενη «πρόθεση άσεμνης χειρονομίας» με εξοντωτική ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών – που δεν θυμόμαστε να έχει επιβληθεί ξανά στην ιστορία της Α1 -, ενώ ακόμη και η καταγγέλλουσα Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ζητήσει μόνο την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα προσφύγει άμεσα κατά των πιο πάνω αποφάσεων ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών“.