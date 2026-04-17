Bloomberg: Στρατηγική θωράκιση Ελλάδας και Γαλλίας – Υπογραφή πενταετούς ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας

Σε τροχιά περαιτέρω εμβάθυνσης εισέρχονται οι ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς οι δύο χώρες αναμένεται να επικυρώσουν την ανανέωση της διμερούς αμυντικής τους συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, η κίνηση αυτή επισφραγίζει τη στενή συνεργασία των δύο χωρών εν μέσω ενός ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσκεψη Μακρόν και συνάντηση κορυφής

Το ορόσημο της νέας φάσης στις σχέσεις των δύο κρατών θα αποτελέσει η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα στις 24 Απριλίου, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στην Κύπρο. Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα οριστικοποιηθεί η επέκταση της συμφωνίας του 2021 για επιπλέον πέντε έτη.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη νέα σύμβαση ενδέχεται να περιληφθεί ρήτρα αυτόματης ανανέωσης, γεγονός που προσδίδει μόνιμο χαρακτήρα στη στρατηγική σύμπραξη.

Διεύρυνση της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα

Πέρα από τον αμυντικό τομέα, το Παρίσι και η Αθήνα στοχεύουν στη διεύρυνση της ατζέντας τους. Προβλέπεται η υπογραφή πρόσθετων πρωτοκόλλων συνεργασίας που αφορούν:

Τον συντονισμό στην εξωτερική πολιτική.

Την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

Την προώθηση κοινών δράσεων για την οικονομική ανάπτυξη.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η ανάγκη για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική κρίνεται επιβεβλημένη, με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αναφλέξεις στη Μέση Ανατολή και οι μεταβολές στις διατλαντικές ισορροπίες αποτέλεσαν τον καταλύτη για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η ελληνογαλλική συμμαχία αναδεικνύεται πλέον σε πυλώνα σταθερότητας τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.