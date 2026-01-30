Τραμπ: Προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για πρόεδρο της FED

Σε νέο “χτύπημα” του Ντόναλντ Τραμπ στα social media, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι προτείνει τον Kevin Warsh για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED).

O Τραμπ τονίζει στην ανάρτηση του ότι ο Warsh έφτιαξε ανεξάρτητη έκθεση για την Τράπεζα της Αγγλίας, στην οποία πρότεινε μεταρρυθμίσεις στη χάραξη νομισματικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το βρετανικό κοινοβούλιο να υιοθετεί τις συστάσεις του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έγινε ο νεότερος διοικητής στην ιστορία της Fed.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι γνωρίζει τον Kevin Warsh και τόνισε ότι είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα στους τομείς της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών.

«Γνωρίζω από καιρό τον Κέβιν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο μεγαλύτερος. Πάνω απ’ όλα, έχει όλα τα προσόντα του πρωταγωνιστή και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια Κέβιν!».

Ο Warsh γεννήθηκε στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης. Σπούδασε δημόσια πολιτική, με έμφαση στα οικονομικά και τη στατιστική στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, από όπου έλαβε πτυχίο με άριστα το 1992. Ο Warsh συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, όπου επικεντρώθηκε στις σπουδές του στη διασταύρωση μεταξύ δικαίου, οικονομικών και κανονιστικής πολιτικής και έλαβε πτυχίο νομικής το 1995.

Ολοκλήρωσε επίσης μαθήματα στην οικονομία της αγοράς και στις αγορές χρέους στο Harvard Business School και στη Σχολή Διοίκησης Sloan του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.