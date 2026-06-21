Τραμπ προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Τα κλείνετε και δεν θα επιστρέψετε καν στη γ… σας χώρα»

Νέες απειλές προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Κυριακής 21/6.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών τόνισε ότι θα χτυπήσει με βομβαρδισμούς το Ιράν. «Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό.

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«Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα». Παράλληλα, υποστήριξε πως «μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί». «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."



He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."



Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε, διαμαρτυρόμενη για τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λίβανο

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν.

Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».