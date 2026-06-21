Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλέσιο Λίσι: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει το deal με τον ΠΑΟΚ

Αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά

Αλέσιο Λίσι: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει το deal με τον ΠΑΟΚ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να οριστικοποιήσει το deal με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 21/6.

Ο Λίσι πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα το απόγευμα της Κυριακής 21/6, με τον Αθλητικό Διευθυντή του Δικεφάλου, Λέο Μάτος να τον υποδέχεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, αναμένεται να πιάσει δουλειά αμέσως, αφού αύριο, Δευτέρα (22/6), είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των «ασπρόμαυρων».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ