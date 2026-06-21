Αλέσιο Λίσι: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει το deal με τον ΠΑΟΚ
Αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά
Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να οριστικοποιήσει το deal με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 21/6.
Ο Λίσι πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα το απόγευμα της Κυριακής 21/6, με τον Αθλητικό Διευθυντή του Δικεφάλου, Λέο Μάτος να τον υποδέχεται.
Πλέον, αναμένεται να πιάσει δουλειά αμέσως, αφού αύριο, Δευτέρα (22/6), είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των «ασπρόμαυρων».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις