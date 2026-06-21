Χεζμπολάχ: Απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις της λιβανέζικης κυβέρνησης με τις ΗΠΑ

Η Χεζμπολάχ απέρριψε τις άμεσες συνομιλίες της λιβανέζικης κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα υπονόμευαν την κυριαρχία του Λιβάνου και θα εξυπηρετούσαν τα ισραηλινά συμφέροντα.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε ότι ζητήθηκε από την λιβανέζικη αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον να υπογράψει τις αμερικανικές διαταγές που «δημεύουν την κυριαρχία του Λιβάνου» και να ευθυγραμμίσει τη Βηρυτό με εκείνους που συμφιλιώνονται με το Ισραήλ.

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Η ομάδα δήλωσε ότι οι συνομιλίες βασίστηκαν σε μια «ελαττωματική» υπόθεση και θα οδηγούσαν σε «συνθηκολόγηση» αντί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Λιβάνου.

Η συμμετοχή της κυβέρνησης «εμποδίζει την αντιμετώπιση του εχθρικού σχεδίου, τις προσπάθειες της αντίστασης επί τόπου και τις μεγάλες θυσίες του σπουδαίου λαού μας», τις οποίες, όπως ανέφερε, το κράτος θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να πιέσει για μια πλήρη και άνευ όρων ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανέζικο έδαφος.

Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι η παρουσία της κυβέρνησης αύξησε τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και ισοδυναμούσε με «συμμόρφωση με τους πολιτικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ».