Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ».

«Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει την είσοδο σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trump:



Iran promised to open the Strait of Hormuz, and they knowingly failed to do so. This caused anxiety, dislocation, and pain to many people and Countries throughout the World.



— Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να καταστρέφουν» τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στο στενό, πρόσθεσε.

Συνέχισε: «Όποιος Ιρανός μας πυροβολήσει ή ειρηνικά πλοία, θα καταστραφεί στην κόλαση!»