Τραμπ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα, η Ρωσία θέλει συμφωνία»

Να «κινηθεί γρήγορα» για τον τερματισμό του πολέμου είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «μεγάλη ευκαιρία».

Ειδικότερα, σήμερα, Παρασκευή (13/02), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέκσκι «θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα» αν θέλει να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Τα σχόλια του Τραμπ, στα οποία υπονοεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να επιταχύνει τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ακολουθούν τη δήλωση του Ζελένσκι στις 7 Φεβρουαρίου. Τότε ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφέρει στους δημοσιογράφους ότι ο Λευκός Οίκος έχει θέσει προθεσμία τον Ιούνιο για το Κίεβο και τη Μόσχα, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απαντήθηκε και σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία και ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».

Επανειλημμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη ή αποτελεί εμπόδιο σε αυτήν.

Trump on Ukraine:



Russia wants to make a deal and Zelensky is going to have to get moving.



Otherwise he is going to miss a great opportunity, he has to move. pic.twitter.com/yqidlXzmg3— Clash Report (@clashreport) February 13, 2026

Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει επανειλημμένα τη Ρωσία, λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδιαφέρεται να τερματίσει τις μάχες που ξεκίνησε ο ίδιος.