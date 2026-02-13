Ο Τραμπ στέλνει στη Μέση Ανατολή το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου – “Ζυγίζει” ένα πιθανό πλήγμα στο Ιράν

Στη Μέση Ανατολή κατευθύνεται το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού,το «USS Gerald R. Ford», με τον Ντόναλντ Τραμπ να μελετά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο στέλνει το «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τα σχέδια για ενδεχόμενη επίθεση.

Εκεί θα ενωθεί με το «USS Abraham Lincoln» και με ακόμη εννέα πολεμικά πλοία που ήδη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

Τον Οκτώβριο, το «USS Gerald R. Ford» είχε ανακατευθυνθεί από τη Μεσόγειο προς την Καραϊβική για να υποστηρίξει επιχειρήσεις κατάσχεσης πετρελαιοφόρων και την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Nicolás Maduro.

Το άρθρο της WSJ το αναδημοσίευσε και ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social, επιβεβαιώνοντας την είδηση.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη για παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε συμφωνία με το Ιράν ώστε να αποτραπεί στρατιωτική σύγκρουση.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, όπως θα έπρεπε να θέλουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Γνωρίζουν ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν το κάνουν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές».

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα. «Πρέπει να γίνει γρήγορα, να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία οφείλει να είναι «πολύ δίκαιη».