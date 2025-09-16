Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Ο Πούτιν σιχαίνεται τον Ζελένσκι – Πρέπει να τους βάλω στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων»

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Τραμπ: «Ο Πούτιν σιχαίνεται τον Ζελένσκι – Πρέπει να τους βάλω στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων»
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μίλησε για τον ρόλο που θέλει να έχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος σιχαίνεται τον Ουκρανό ομόλογο του, ενώ επισήμανε ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βάλει στο ίδιο δωμάτιο για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μάλιστα δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει «κάποια συμφωνία», υπονοώντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα έχει «μεγάλο πρόβλημα» αν χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

