Τραμπ: «Ο Πούτιν σιχαίνεται τον Ζελένσκι – Πρέπει να τους βάλω στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μίλησε για τον ρόλο που θέλει να έχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος σιχαίνεται τον Ουκρανό ομόλογο του, ενώ επισήμανε ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βάλει στο ίδιο δωμάτιο για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει «κάποια συμφωνία», υπονοώντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

President Trump:



Zelensky and Putin hate each other. It looks like I will have to sit in a room with them because they can't sit in a room together. pic.twitter.com/Evc77X5a7B— Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025

Τόνισε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Trump:



Zelensky is going to have to make a deal. And Europe has to stop buying oil from Russia. pic.twitter.com/BtPTuicRmZ— Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα έχει «μεγάλο πρόβλημα» αν χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες».