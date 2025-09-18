Τράμπ: «Ο Πούτιν με έχει απογοητεύσει» – Νέα γκάφα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία (Βίντεο)

Από την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Βρετανία έχει υπογράψει συμφωνίες εκατομμυρίων και δεν έχει σταματήσει να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ωστόσο όταν χρειάστηκε να μιλήσει για διπλωματία γύρισε στον γνωστό του εαυτό.

Ότι έχει σταματήσει επτά πολέμους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο υποστήριξε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δήλωσε απογοητευμένος καθώς πίστευε ότι θα κάνει το ίδιο και με τον πόλεμο στην Ουκρανία λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που τελικά αποδείχθηκε δύσκολο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ απαριθμούσε τις επιτυχίες του στον τερματισμό των πολέμων σε όλο τον κόσμο, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Όμως λέγοντας ότι «διευθέτησε» τη σύγκρουση, αναφέρθηκε στην Αρμενία ως «Αλβανία» – και αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν».

Trump, standing next to Starmer:



We settled the war between "Aber-baijan" and Albania. pic.twitter.com/5OMP74HKhM— Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Σχετικά με τον Ρώσο ομόλογο του ο Τραμπ είπε «με απογοήτευσε». «Πραγματικά με απογοήτευσε… Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Επιτέθηκε ο Κιρ Στάρμερ στον Πούτιν λέγοντας ότι έδειξε το αληθινό του πρόσωπο εξαπολύοντας την μεγαλύτερη επίθεση από όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και πνίγοντας στο αίμα αθώους.

Starmer, standing next to Trump:



Putin has shown his true face. Mounting the biggest attack since the invasion began. Yet more bloodshed and killing of the innocent. pic.twitter.com/QrZ97V6vNT— Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος απέτισε φόρο στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος λέει ότι «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε τη γνώμη του».

«Ήταν ένας υπέροχος νεαρός άνδρας, με απίστευτο μέλλον… Του είχα πει Τσάρλι, νομίζω ότι έχεις μια καλή ευκαιρία κάποια μέρα να γίνεις πρόεδρος», τόνισε.

Trump:



I told Charlie Kirk that he had a good shot of being President one day. pic.twitter.com/si1Z5bzF8Q September 18, 2025

Επίσης, είπε ότι διαφώνησε με τον Κιρ Στάρμερ για την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες διαφωνίες που είχαν.