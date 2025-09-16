Τάιλερ Ρόμπινσον: Σκότωσα τον Τσάρλι Κερκ γιατί διαδίδει υπερβολικό μίσος

Στο φως ήρθε η αιτία που ο Τάιλερ Ρόμπινσον προχώρησε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σε μια συνομιλία που είχε με τους γονείς του ανέφερε πως προχώρησε σε αυτή την πράξη επειδή ο Τσάρλι Κερκ «έβγαζε υπερβολικό μίσος και δεν το ανεχόταν άλλο».

Συγκεκριμένα, οι γονείς του Τάιλερ Ρόμπινσον ανησυχούσαν ότι οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας ενός υπόπτου που δημοσίευσαν οι αρχές έμοιαζαν με τον γιο τους και ότι ένα τουφέκι που η αστυνομία πίστευε ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «ταίριαζε με ένα τουφέκι που είχε δοθεί στον γιο του ως δώρο», ο πατέρας του τον αποκάλεσε, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι.

Ο πατέρας επικοινώνησε με τον Ρόμπινσον και του ζήτησε να στείλει μια φωτογραφία του τουφέκι, αλλά ο Ρόμπινσον δεν απάντησε, είπε ο Γκρέι. Στη συνέχεια, ο πατέρας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρόμπινσον, ο οποίος «άφησε να εννοηθεί ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει», είπε ο Γκρέι.

Οι γονείς του Ρόμπινσον «κατάφεραν στη συνέχεια να τον πείσουν να συναντηθούν στο σπίτι τους», είπε ο Γκρέι.

Ενώ μιλούσε με τους γονείς του στο σπίτι τους, ο Ρόμπινσον υπονόησε ότι πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ «και δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πάει φυλακή και απλώς ήθελε να το τελειώσει», είπε ο Γκρέι. Όταν ο Ρόμπινσον ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί το έκανε, «ο Ρόμπινσον εξήγησε ότι υπάρχει πάρα πολύ κακό και ότι ο τύπος (αναφερόμενος στον Τσάρλι Κερκ) διαδίδει πάρα πολύ μίσος», είπε ο Γκρέι, διαβάζοντας από μια δήλωση πιθανής αιτίας που κατατέθηκε στο δικαστήριο.