Τραμπ: “Ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν θα είναι για πολύ εκεί χωρίς την έγκριση μου” – “Σχεδίαζαν να κατακτήσουν όλη την Μέση Ανατολή”

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν όπως υπογράμμισε μετά τις νέες φήμες για εκλογή του αντικαταστάτη του Χαμενεϊ στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Με τους Ιρανούς να πλησιάζουν στην ανάδειξη του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (8/3) ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ» αν οι Ιρανοί δεν λάβουν πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα».

«Δεν θέλω να χρειαστεί να κάνουμε ξανά το ίδιο σε 5 χρόνια ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε κάποιον που έχει σχέσεις με το παλιό καθεστώς, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα μπορούσα, αν πρόκειται να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλοι».

Δίνοντας έναν ακόμη λόγο για τον πόλεμο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν σχεδίαζε να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ το σταμάτησαν.

«Είναι ένας χάρτινος τίγρης. Δεν ήταν πριν από μία εβδομάδα, όμως. Και ετοιμάζονταν να επιτεθούν», είπε. «Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να την καταλάβουν».

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σταλούν ειδικές δυνάμεις για να καταλάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα», δήλωσε.

Αραγτσί: «Κανείς δεν ξέρει» ποιος θα είναι

Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλές φήμες γύρω από αυτό, αλλά πρέπει να περιμένουμε να συγκληθεί η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων και να ψηφίσει για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη».

Ο Αραγτσί τόνισε ότι έως ότου συγκληθεί η συνέλευση, το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας έχει την ευθύνη και όλοι οι ιρανικοί θεσμοί συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους. Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι δεν μπορεί να οριστεί νέος ηγέτης έως ότου η συνέλευση συνεδριάσει αυτοπροσώπως.

Ο Αραγτσί ερωτήθηκε επίσης για τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ότι πρέπει να έχει λόγο στην εκλογή της νέας ηγεσίας του Ιράν.

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παρεμβαίνει στις εσωτερικές μας υποθέσεις. Αυτό επαφίεται στον ιρανικό λαό», απάντησε ο Αραγτσί. «Είναι αποκλειστικά υπόθεση του ιρανικού λαού», πρόσθεσε.

Επανέλαβε δε ότι το Ιράν δεν θα αποδεχόταν ποτέ την απαίτηση του Τραμπ για άνευ όρων παράδοση

Τον Ιούνιο πέρυσι, πρόσθεσε, το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτή τη φορά έπρεπε να υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

«Κανείς δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να ενεργεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.