Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο (βίντεο)

Νέες εικασίες για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Συγκεκριμένα, φαίνεται ο Τραμπ να κλείνει τα μάτια και να αποκοιμιέται, στη συνέχεια να ξυπνάει για να ξανααποκοιμηθεί, κάτι που επαναλαμβάνεται. Το βίντεο από το Οβάλ Γραφείο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες στα social media να εκφράζουν έντονη ανησυχία χωρίς να λείπουν και τα επικριτικά σχόλια για την διαύγεια και την υγεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατά καιρούς ακουστεί ανησυχητικά σενάρια για προβλήματα στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε πρώιμα στάδια άνοιας και να έχει περάσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συζητήσεις για την υγεία του «φούντωσαν» για τους περίεργους μώλωπες στα χέρια του κι επειδή μπερδεύει τις λέξεις του και κοιμάται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today's pressor in the Oval Office. 😂🤣👇 pic.twitter.com/5nOfQJUzow— Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026

Ο βουλευτής Τεντ Λίου έθεσε δημόσια ζήτημα για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδίως όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Ωστόσο, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, στο διάλογο παρενέβησαν και ειδικοί της υγείας. Μιλώντας στο CNN, ο καθηγητής Ιατρικής Τζόναθαν Ράινερ υιοθέτησε πιο ψύχραιμη στάση, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία παραμονής σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα χαμηλής διέγερσης όπως οι συσκέψεις, μπορεί να συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις, όπως η υπνική άπνοια.

Τι είναι η υπνική άπνοια

Η υπνική άπνοια είναι μια συχνή διαταραχή του ύπνου, κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται προσωρινά ή γίνεται ρηχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα επεισόδια αυτά μπορεί να επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα σε μία ώρα, επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: η αποφρακτική υπνική άπνοια, που προκαλείται από χαλάρωση των μυών του λαιμού, και η κεντρική υπνική άπνοια, όπου ο εγκέφαλος δεν στέλνει σωστά σήματα για την αναπνοή. Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η προχωρημένη ηλικία, η παχυσαρκία και το οικογενειακό ιστορικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιο συνηθισμένα σημάδια της διαταραχής περιλαμβάνουν:

Έντονο ροχαλητό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Πρωινούς πονοκεφάλους

Δυσκολία στον ύπνο ή συχνές αφυπνίσεις

Αίσθημα πνιγμού ή λαχάνιασμα κατά τη διάρκεια του ύπνου

Έντονη υπνηλία μέσα στην ημέρα

Αν και η δημόσια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο βίντεο συνεχίζεται, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν με ασφάλεια χωρίς ιατρική αξιολόγηση, υπενθυμίζοντας ότι η υπνική άπνοια είναι μια συχνή αλλά διαχειρίσιμη κατάσταση όταν διαγνωστεί έγκαιρα.