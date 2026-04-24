Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις 20χρονες – Τι λέει ο δικηγόρος των δύο γυναικών

Ποινική δίωξη εις βάρος του 18χρονου και των δύο κοριτσιών 20 ετών για υπόθαλψη εγκληματία άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Τα άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο φονικό επεισόδιο που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο πριν από δύο μέρες.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι τέσσερις συλληφθέντες έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών και μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Στη συνέχεια οι δικογραφίες χωρίστηκαν με τον 18χρονο και τις 20χρονες να αναμένεται να δικαστούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Το παρελθόν του 20χρονου και οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά την υπόθεση, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν την συνέχεια των γεγονότων που μετέτρεψαν μια προσωπική αντιπαράθεση σε φονικό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων το οποίο αφορά και άτομα που συνάντησε μετά το φονικό περιστατικό ο 20χρονος όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες κανονίστηκε το μοιραίο ραντεβού.

Ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου ήταν μαζί του στο σημείο και έφυγαν στη συνέχεια, συνάντησαν τις κοπέλες τους όπου πάνε και κάθονται σε ένα δωμάτιο και τα λένε. Η αστυνομία ωστόσο στο πλαίσιο της έρευνας άρχισε να βρίσκει τα ίχνη των δραστών.

Ενημερώθηκε λοιπόν η οικογένεια του 20χρονου ότι καλό θα είναι να πάει να παραδοθεί για να μην έχει περισσότερα προβλήματα.

Άγιος Δημήτριος: “Η 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη να μην πάει στο ραντεβού”

Στο μεταξύ, την πεποίθηση ότι οι δύο 20χρονες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο θα αθωωθούν σύντομα εξέφρασε ο συνήγορός τους, λίγο μετά την αποχώρησή τους από τον εισαγγελέα σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις δύο κοπέλες ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία καθώς λίγη ώρα μετά το φονικό βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με τον δράστη της δολοφονίας και τον 18χρονο φίλο του. Η πρώτη κοπέλα που εμπλέκεται στην υπόθεση ήταν πρώην σύντροφος του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας και νυν σύντροφος του 20χρονου δράστη. Η δεύτερη 20χρονη είναι η σύντροφος του 18χρονου φίλου του δράση, ο οποίος έχει επίσης συλληφθεί.

Ο δικηγόρος των δύο νεαρών αναφέρθηκε σήμερα στο χρονικό της υπόθεσης εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την αθώωσή τους και εξήγησε πως δεν γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί και όταν το έμαθαν τότε πήγαν κατευθείαν στο γραφείο του για να τις βοηθήσει.

Μάλιστα τόνισε πως η σύντροφος του 20χρονου όταν έμαθε πως ετοιμαζόταν ραντεβού με το θύμα, του είχε πει προφορικά, αλλά και γραπτά να μην πάει. Αργότερα ο δράστης της είπε ψευδώς πως το θύμα δεν πήγε στο ραντεβού και η 20χρονη έμαθε για τον θάνατό του από την μητέρα της.

Αναλυτικά όσα είπε ο δικηγόρος Νίκος Ιωάννου: «Εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογένειών τους. Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ, προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά κατήγγειλαν την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης όταν ακόμα η έρευνα ήταν αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση το επάγγελμα του τραγικού πατρός. Η πραγματικότητα είναι μία: Χωρίς να γνωρίζει καμία από τις δύο απολύτως τίποτα, στήθηκε αυτό το ραντεβού.

Η πρώτη κοπέλα (που ήταν σύντροφος διαδοχικά με το θύμα και τον δράστη) έμαθε από τον δράστη για το επικείμενο ραντεβού με το θύμα και τον απέτρεψε προφορικά και γραπτά” μην πας για κανέναν λόγο”. Όταν τελέστηκε η πράξη, ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν προσήλθε το θύμα. Όταν έμαθε τι συνέβη, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για να δούμε τι πρέπει να συμβεί.

Φυσικά και δεν βρισκόταν στο ραντεβού θύματος και δράστη, άλλωστε λίγη ώρα αργότερα πληροφορήθηκε πως το θύμα δεν πήγε.

Μέχρι που η μητέρα της κοπέλας να ακούσει ότι έχασε τη ζωή του ο 26χρονος -χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα- και για να μην ταραχτεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση είπε στο κορίτσι πως κάτι έχει πάθει ο παππούς της. Έτσι επέστρεψε σπίτι η 20χρονη και μετά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση σοκ.

Η εισαγγελία άσκησε δίωξη για υπόθαλψη επαγγελματία, ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε από την κοπέλα που είχε τη σχέση και εν συνεχεία εμμέσως από τη δεύτερη. Δώσαμε την πραγματικότητα στις Αρχές, αποκλείστηκαν τα άλλα σενάρια και οδηγήθηκε η Αστυνομία στη λύση του εγκλήματος».