Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ποδηλατικό αγώνα «14ο ATTICA RACE 2026» – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «14o ATTICA RACE 2026», την Κυριακή 26-4-2026 και κατά τις ώρες 09.30΄ – 14.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε περιοχή των Δήμων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Κων/νου (Δέλτα Βάρκιζας) μέχρι τη χ/θ 52,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της από τη χ/θ 52,000 (Ανάβυσσος) μέχρι τη χ/θ 72,000 (Σούνιο), και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην παραπάνω διαδρομή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, που θα βρίσκονται κατά μήκος αυτής.