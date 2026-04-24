Τα αεροπορικά ταξίδια εν μέσω πολέμου και οι διακοπές στη Ευρώπη – Ποιο το χειρότερο σενάριο

Με το καλοκαίρι να απέχει μόλις δύο μήνες και τα σχέδια για διακοπές να πέφτουν σιγά σιγά στο τραπέζι κυριαρχεί μεγάλη αβεβαιότητα για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το Politico, οι πολίτες της Ευρώπης ετοιμάζονται για ένα ταραχώδης καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν αλλά και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η αστάθεια στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει ήδη εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών και εντείνει τους φόβους για ελλείψεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να κυμαίνονται από υψηλότερες τιμές εισιτηρίων και περιορισμούς δρομολογίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει επαρκείς ποσότητες αεροπορικού καυσίμου για να καλύψει τη ζήτηση στο εσωτερικό της. Η δυναμικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων μπορεί να καλύψει το πολύ το 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση προμηθειών.

Το πόσο σοβαρές θα γίνουν οι επιπτώσεις θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Σενάριο 1: Τέλος του πολέμου και επαναλειτουργία των Στενών

Το καλό σενάριο σύμφωνα με το γνωστό μέσο που θα έχει και αυτό επιπτώσεις στην ταξιδιωτική οικονομία καθώς οι ενεργειακές ροές θα χρειαστούν ένα διάστημα για να επανέλθει.

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Willie Walsh, προειδοποίησε ότι ακόμη και σε αυτό το σενάριο «θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η προσφορά εκεί όπου πρέπει».

Η έλλειψη καυσίμων σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, μια σύντομη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να αποτρέψει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων ή πολιτικά μέτρα περιορισμού της ζήτησης, σύμφωνα με τον αναλυτή George Shaw της Kpler.

Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει αυξημένες τιμές καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς όμως εκτεταμένες ελλείψεις στα αεροδρόμια.

Σενάριο 2: Μερική επαναλειτουργία και ασταθής τροφοδοσία

Το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με ειδικούς, είναι μια μερική αποκλιμάκωση με σταδιακή και ασταθή επαναφορά της ναυσιπλοΐας.

Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν υψηλές και η προσφορά αβέβαιη, με αποτέλεσμα «πτήσεις χαμηλής απόδοσης να ακυρώνονται και ορισμένα αεροδρόμια να αντιμετωπίζουν περιοδικές ελλείψεις καυσίμων», αναφέρουν αναλυτές.

Οι πιο ευάλωτες θα είναι οι μακρινές τουριστικές πτήσεις και δρομολόγια χαμηλής ζήτησης, που θα μπαίνουν πρώτα στο «ψαλίδι».

Λόγω των υψηλών τιμών, «οι ταξιδιώτες μπορεί να στραφούν περισσότερο στο αυτοκίνητο ή στις διακοπές κοντά στον τόπο τους», ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να περιορίσουν περιφερειακές πτήσεις χαμηλού κέρδους.

Οι αυξήσεις κόστους θα μετακυλιστούν στους επιβάτες μέσω επιβαρύνσεων καυσίμων, λιγότερων προσφορών και μειωμένων δρομολογίων. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων ήδη από τις αρχές Ιουνίου.

Τα αεροδρόμια βρίσκονται επίσης υπό πίεση, καθώς λειτουργούν ως αποθήκες καυσίμων χωρίς όμως να ελέγχουν την προμήθεια. Αν δεν υπάρχει καύσιμο, οι πτήσεις δεν εκτελούνται.

Το χειρότερο σενάριο: Συνέχιση του πολέμου

Αν η διακοπή της ναυσιπλοΐας συνεχιστεί μέσα στο καλοκαίρι, τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη ενδέχεται να πέσουν κάτω από τα κρίσιμα όρια ασφαλείας.

Σε αυτό το σημείο, η αγορά θα οδηγηθεί σε «κατανομή ζήτησης» και πιθανό δελτίο καυσίμων.

Σε ακραίο σενάριο, η έλλειψη καυσίμων μπορεί να αλλάξει πλήρως το τοπίο των αερομεταφορών, ειδικά σε περιοχές με υψηλή εξάρτηση από προμήθειες της Μέσης Ανατολής.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πρόκειται για μια κατάσταση χειρότερη από μια απλή αύξηση τιμών, καθώς συνδυάζει τόσο το κόστος όσο και τη φυσική έλλειψη καυσίμων.

Η Κομισιόν εξετάζει ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα κοινής χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων μεταξύ χωρών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ελλείψεων ενδέχεται να χρειαστεί συντονισμένη διαχείριση αποθεμάτων.