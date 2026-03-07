Τραμπ: Υποδέχθηκε τους σορούς των 6 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα (7/3) σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο πρόεδρος χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

🇺🇸⚡️🇮🇷

Trump receives the remains of 6 American soldiers killed in the Iranian attack on #Kuwait pic.twitter.com/CilB6lAXTV— Contact Lines (@Izo526470677386) March 7, 2026

Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.