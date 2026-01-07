Τραμπ μιμείται ειρωνικά τον Μακρόν: «Θα κάνω ότι θέλεις Ντόναλντ – Μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω»

O Ντόναλντ Τραμπ χλευάζοντας τον Εμανουέλ Μακρόν, αποκάλυψε δημόσια όλες τις λεπτομέρειες από τη συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της διαπραγμάτευσης.

Ότι άσκησε ασφυκτική πίεση τον Μακρόν ισχυρίστηκε ο Τραμπ, όπου απαίτησε η Γαλλία να αυξήσει δραστικά τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ φέρεται να τον απείλησε με την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις γαλλικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα σε ένα βίντεο δεν δίστασε να μιμηθεί ειρωνικά τον Γάλλο πρόεδρο.

Απευθυνόμενος σε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ο Τραμπ χθες, Τρίτη (06/01), περιέγραψε μία συνομιλία που είχε με τον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν «έως και 14 φορές περισσότερο» για φάρμακα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ανισορροπία αποτελεί αποτέλεσμα δεκαετιών κατά τις οποίες, όπως είπε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδοτούσαν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι του έθεσε τελεσίγραφο, απειλώντας με επιβολή δασμών 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ – από κρασί και σαμπάνια μέχρι κάθε άλλο εξαγώγιμο αγαθό.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



“He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d January 6, 2026

«Μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω»

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ μιμήθηκε σε ιδιαίτερα υποτιμητικό τόνο τον Μακρόν, χρησιμοποιώντας και ειρωνικά ελαφριά γαλλική προφορά, λέγοντας ότι τελικά υποχώρησε και του είπε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι του απάντησε: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας.»

Στη συνέχεια ο Τραμπ στο ίδιο ειρωνικό ύφος είπε ότι ο Μακρόν του απάντησε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλοντας να επιδείξει την αποτελεσματικότητα της διπλωματίας που στηρίζεται στην ισχύ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μειώσεις που πέτυχε φτάνουν έως και το «400, 500 ή ακόμη και 600 τοις εκατό» και ανακοίνωσε ότι οι νέες τιμές θα είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο μέσω του ιστότοπου TrumpRx.gov, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.