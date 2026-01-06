Ουκρανία: Απόλυτη στήριξη και συμφωνία για “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας” λέει ο Μακρόν – Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν δικά τους στρατεύματα

Σε θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση της “Συμμαχίας των Προθύμων” στο Παρίσι με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και μία ενδεχόμενη συμφωνία για ειρήνη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για συμφωνία με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Οι εγγυήσεις αυτές αποτυπώνονται στη Διακήρυξη του Παρισιού, η οποία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, συνιστά σημαντικό βήμα προς μια διαρκή ειρήνη.

«Σήμερα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Η διακήρυξη του συνασπισμού των πρόθυμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Μακρόν.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης, η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρήνης.

Η Διακήρυξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής βάσης που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, με αποστολή την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για το μέλλον. Μετά την κατάπαυση του πυρός, προβλέπεται επίσης η δημιουργία στρατιωτικών «κόμβων» σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δυνάμεων και την ασφαλή αποθήκευση όπλων και εξοπλισμού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη του Παρισιού «πολύ συγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και τι θα συνεισφέρει η καθεμία. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.

Ο Στάρμερ επανέλαβε, ωστόσο, την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην “καρδιά” του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, συμμετείχαν ηγέτες και εκπρόσωποι από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία και η άμεση ενδιαφερομένη Ουκρανία με παρουσία του προέδρου Ζελένσκι.

Μήνυμα Μητσοτάκη για στήριξη της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι και όπως επισημαίνουν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.