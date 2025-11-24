“Χρησμός” Τραμπ για το Ουκρανικό: “Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως συμβαίνει κάτι καλό”

Νέα παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία στο απόηχο του σχεδίου 28 σημείων των ΗΠΑ που γνωστοποίησε ο ίδιος την προηγούμενη βδομάδα.

Στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, να μην πιστεύουν σε μεγάλη πρόοδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις συνομιλίες όμως συμπληρώνει αμέσως ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει πράγματα που δεν γνωρίζει η αμερικανική και η διεθνής κοινή γνώμη.

Το ποστ του Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Ζελένσκι: “Έγιναν σημαντικά βήματα, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα”

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων πάνω στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

«Όλοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, κυρίως τις ΗΠΑ, αναζητώντας συμβιβαστικές λύσεις που θα μας ενισχύσουν και δεν θα μας αποδυναμώσουν» ο ίδιος τόνισε το πρωί της Δευτέρας (24/11) από την Σουηδία.

«Στα βήματα που κάναμε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά καταφέραμε να συμπεριλάβουμε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Αυτά είναι σημαντικά βήματα, αλλά για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη χρειάζονται πολλά περισσότερα», τόνισε.

Χθες Κυριακή η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι κατήρτισαν «ένα βελτιωμένο πλαίσιο (συμφωνίας) ειρήνης» μετά τις συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε λεπτομέρειες. Παράλληλα ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ – Ουκρανίας: “Να γίνει σεβαστή η κυριαρχία του Κιέβου”

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν χθες Κυριακή το βράδυ σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αμερικανοί, ουκρανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη.

Η αμερικανική προεδρία εξήρε τις συνομιλίες στην Ελβετία, παρόντος του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την επίλυση της σύγκρουσης η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, διεξήχθησαν με βάση σχέδιο 28 σημείων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων χρόνων, με έναυσμα τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.