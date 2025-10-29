Τραμπ: “Καταλήξαμε σε εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα – Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα πάει καλά”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι επετεύχθη εμπορική συμφωνία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ ύστερα από συνάντηση των δύο ηγετών στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

«Το κάναμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση δημοσιογράφων για την σύναψη συμφωνίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Συνάψαμε συμφωνία. Κάναμε πολλά διαφορετικά πράγματα», σημείωσε επίσης, αναφερόμενος σε μια «εξαιρετική συνεδρίαση».

Στη συνέχεια στη διάρκεια δείπνου με τους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Κυρίως οριστικοποιήσαμε την εμπορική μας συμφωνία και συζητήσαμε κι άλλα θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, κτλ. Και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα σε πολλά πολύ σημαντικά σημεία».

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σήμερα στην οριστικοποίηση μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας, που αφορά κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς που έχουν στόχο τον τομέα των αυτοκινήτων, και διευκρινίζει τις δεσμεύσεις για νοτιοκορεατικές επενδύσεις, δήλωσε σήμερα ο Κιμ Γιονγκ-μπέομ, βασικός σύμβουλος του Νοτιοκορεάτη προέδρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συμβιβασμός που επετεύχθη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε-μιουνγκ προβλέπει μείωση στο 15% των τελωνειακών δασμών που οι δύο χώρες επιβάλλουν η μια στην άλλη στον τομέα των αυτοκινήτων, ένα σχέδιο νοτιοκορεατικών επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ «εκ των οποίων 200 δισεκατομμύρια στον ψηφιακό τομέα και 150 δισεκατομμύρια για τη συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα».

Στα τέλη Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι αποδέχεται τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα νοτιοκορεατικά προϊόντα στο 15% με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Σεούλ να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και να διαθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και άλλων πηγών ενέργειας στη διάρκεια των τριών-τεσσάρων προσεχών ετών.

Ωστόσο οι επιπλέον δασμοί στον τομέα του αυτοκινήτου παρέμεναν και οι λεπτομέρειες αυτών των επενδύσεων συζητούνταν έντονα.

Η σύλληψη εκατοντάδων Νοτιοκορεατών εργαζομένων από την αμερικανική υπηρεσία για τη μετανάστευση όξυνε την ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Σεούλ επεδίωκε την οριστικοποίηση των όρων αυτής της κρίσιμης συμφωνίας κυρίως για την αυτοκινητοβιομηχανία της, καθώς η αμερικανική αγορά απορροφά τις μισές από τις εξαγωγές αυτοκινήτων από τη Νότια Κορέα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 27% των συνολικών εξαγωγών της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος είχε εξάλλου διευκρινίσει τον Αύγουστο ότι 150 δισεκατομμύρια δολάρια από το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων θα προορίζονταν για τον τομέα της ναυπηγικής, και τα υπόλοιπα για τομείς όπως αυτοί των ημιαγωγών, των μπαταριών, των βιοτεχνολογιών ή ακόμη της ενέργειας.

Η Νότια Κορέα, η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια πλοίων στον κόσμο ακριβώς μετά την Κίνα, πόνταρε στον τομέα αυτόν στις διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ, τα ναυπηγεία της οποίας δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν την εσωτερική ζήτηση, και στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να δει να ενισχύεται.

Τι είπε για τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι η συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ αύριο είναι πιθανόν να διαρκέσει τρεις με τέσσερις ώρες και ότι αναμένει πως θα πάνε καλά οι συνομιλίες.

Η αυριανή συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι αναμένεται να επικεντρωθεί στις προσπάθειες για να επιτευχθεί ανακωχή στις εμπορικές τριβές ανάμεσα στις δύο δυνάμεις.

Ο Τραμπ δήλωσε εξάλλου στη διάρκεια του δείπνου που παραθέτει ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της APEC ότι πιστεύει πως η κατάσταση με τη Βόρεια Κορέα θα βελτιωθεί.