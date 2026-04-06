Τραμπ: Kατακεραύνωσε το ΝΑΤΟ, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα που «δεν βοήθησαν» στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο ΝΑΤΟ και σε αρκετούς βασικούς συμμάχους, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν βοηθήσει τη χώρα του στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε την συχνή κριτική του ότι το ΝΑΤΟ είναι μια «χάρτινη τίγρης» και επίσης ξεχώρισε την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, λέγοντας ότι «δεν μας βοήθησαν».

«Έχουμε 50.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία για να την προστατεύσουμε από τη Βόρεια Κορέα», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε 45.000 στρατιώτες στη Νότια Κορέα».