Τραμπ και Μασκ: Η μεγάλη «επανασύνδεση» που ανάβει φωτιές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται ξανά σε επαφή με τον Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως οι δυο τους έχουν μιλήσει «περιστασιακά» από τότε που συναντήθηκαν στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα. Όπως ανέφερε, η σχέση τους είναι πλέον «καλή».

«Πάντα συμπαθούσα τον Έλον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους του POLITICO πάνω στο Air Force One, καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία.

«Πέρασε μια δύσκολη περίοδο, είχε μια κακή στιγμή. Αλλά τον συμπαθώ και υποψιάζομαι ότι θα τον συμπαθώ πάντα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δείχνοντας πως η σχέση τους —που είχε διαταραχθεί το περασμένο καλοκαίρι— φαίνεται να «ξεπαγώνει».

Τους προηγούμενους μήνες, οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει δημόσιες αιχμές και απειλές, με τον Μασκ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίων εκτός Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ακόμη και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού με την ονομασία “America Party”.

Ο Τραμπ τότε είχε προειδοποιήσει ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε σε αυτή την κατεύθυνση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υπονοήσει πως το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας —το οποίο ο Μασκ είχε εποπτεύσει στα πρώτα του βήματα— θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του.

Η επαναπροσέγγιση Τραμπ–Μασκ δεν έχει μόνο προσωπική διάσταση, αλλά και πολιτική και οικονομική σημασία ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), ο Μασκ παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές φωνές στον συντηρητικό χώρο, με τη δυνατότητα να επηρεάσει το εκλογικό κλίμα και να καθορίσει ισορροπίες μέσω των οικονομικών του ενισχύσεων και του δημόσιου λόγου του.