Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Οι ηχηρές απουσίες και η ατζέντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σήμερα (19/2) το απόγευμα στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον. Έτσι, στις 17:00 ώρα Ελλάδος θα αρχίζει η πρώτη συνεδρίαση στην οποία θα ανακοινωθούν στρατηγικές χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Όπως έχει γίνει γνωστό αρκετές θα είναι οι ηχηρές απουσίες. Οι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις από το Συμβούλιο του Τραμπ, χώρες της Μέσης Ανατολής θα έχουν συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κύριο θέμα συζήτησης σήμερα θα είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον αιματηρό πόλεμο με το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν πως θα διαθέσουν 5 δισ. δολάρια από τα κράτη-μέλη για τον σκοπό αυτό.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται επίσης να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ.

Στο σχέδιο προβλέπεται σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφοπλισμός της Χαμάς και δημιουργία μιας τεχνοκρατικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων παλαιστινιακών εδαφών, που έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, εκτιμάται από τον ΟΗΕ ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισ. δολάρια.

Οι μεγάλες απουσίες

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει επίσημα 50 χώρες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, με 35 ηγέτες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, 26 χώρες έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση και έχουν οριστεί ως ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου. Τουλάχιστον 14 χώρες έχουν απορρίψει την πρόσκληση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρώπη είναι διχασμένη σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω ανησυχιών σχετικά με το καταστατικό του, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να απορρίπτει την πρόσκληση των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει και την Κίνα και τη Ρωσία, ωστόσο δεν έχουν απαντήσει θετικά.

Και οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, έχουν απορρίψει την πρόσκληση, όπως και ο Πάπας Λέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΕ στέλνει την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, ως παρατηρήτρια στη συνάντηση. Αν και η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στο συμβούλιο ως μέλος, δύο κράτη-μέλη του μπλοκ — η Ουγγαρία και η Βουλγαρία — έχουν προσχωρήσει.

Το Κόσοβο και η Αλβανία έχουν επίσης προσχωρήσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου και θα παραστούν, ενώ η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία θα στείλουν εκπροσώπους ως «παρατηρητές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη, αρκετές σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από το Ισραήλ, θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ.

Οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, ήταν από τα πρώτα αραβικά κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν τον περασμένο μήνα, ενώ ακολούθησε και η Αίγυπτος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, δηλώνοντας πως δεσμεύονται να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Τέλος, προσχώρησε και το Κουβέιτ. Όλες αυτές οι χώρες στέλνουν αντιπροσωπείες στη συνάντηση.

Εκτός από τον Τραμπ, το «παρών» στο Συμβούλιο θα δώσουν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ύπατος εκπρόσωπος Νικολάι Μλάντενοφ, ο οποίος είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στο CNN, κάθε χώρα-μέλος θα έχει στην διάθεση της δύο λεπτά, αλλά μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο χρόνος ομιλίας αναμένεται τελικά να είναι 90 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από συγκεκριμένες χώρες να τον ενημερώσουν ή να του εκφράσουν τις απόψεις τους

Συνολικά, η σημερινή συζήτηση θεωρείται από τους συμμετέχοντες ως «διερευνητική», όπως ανέφερε στο CNN ένας διπλωμάτης. Και ενώ οι περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στη συνάντηση γνωρίζουν ελάχιστα για το τι πρέπει να περιμένουν από αυτή, ορισμένες υποστηρίζουν ότι αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να υπάρξει πρόοδος στη Γάζα.

Στο επίκεντρο Γάζα και ΟΗΕ

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, το μέγεθος του ταμείου ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα και η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι μεταξύ των βασικών ζητημάτων που είναι πιθανό να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Σαράντα επτά χώρες, εκ των οποίων μόνο λίγες είναι πλήρη μέλη του Συμβουλίου, και η ΕΕ ως «παρατηρήτρια», θα συζητήσουν για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, πρώτη αποστολή αυτού του οργανισμού τον οποίο ελέγχει πλήρως ο Τραμπ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο «Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμή του Αμερικανού προέδρου, και θα ξεκινήσει στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:οο ώρα Ελλάδας).

Ομιλίες θα εκφωνήσουν, μεταξύ άλλων, ο Τραμπ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα ανακοινωθούν δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση 5 δισεκ. δολαρίων για τη Λωρίδα της Γάζας, όπως και για την αποστολή «χιλιάδων» στρατιωτικών που θα συμμετάσχουν σε μια δύναμη σταθεροποίησης.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς προκειμένου να ξεκινήσει η αποστολή αυτής της δύναμης σταθεροποίησης παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα κι έτσι αυτή η δύναμη δεν αναμένεται να αναπτυχθεί προτού περάσουν εβδομάδες ή μήνες.

«Δεν έχουμε αυταπάτες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αναφορικά με την αποστρατιωτικοποίηση, αλλά μας ενθάρρυναν όσα μας μετέφεραν οι μεσολαβητές», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σημείωσε ότι το σχέδιο για τη Γάζα αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά ανεπίλυτα ζητήματα είναι ποιος θα διαπραγματευθεί με τη Χαμάς, ενώ ένα ακόμη ακανθώδες θέμα είναι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε «καταστροφική» τονίζοντας ότι είναι επείγον να αυξηθεί. Ωστόσο, ακόμη κι αν ενισχυθεί η ροή της βοήθειας, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα τη διανέμει, επεσήμανε.

Εκτός από τη Γάζα το Συμβούλιο Ειρήνης έχει ως αποστολή «να εγγυηθεί τη διαρκή ειρήνη στις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις».

Στα χαρτιά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ανταγωνίζεται τον ΟΗΕ, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει αναποτελεσματικό.

Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να καταβάλουν 1 δισεκ. δολάρια για την ένταξή τους, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις για το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε μια επί πληρωμή εκδοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει χαρακτηρίσει το Συμβούλιο «έναν νέο ΟΗΕ του οποίου ο Τραμπ θα είναι ο μόνος κύριος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ουσιαστικά ο παντοδύναμος πρόεδρος του Συμβουλίου: μόνο αυτός έχει την εξουσία να «προσκαλεί» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ενταχθούν σε αυτό και μπορεί εύκολα να ανακαλέσει τη συμμετοχή τους.