Ιράν: Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συρρέουν για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για να πάρουν μέρος στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία επί 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί στην έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ντυμένοι στα μαύρα και έχοντας τυλίξει γύρω τους τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν πόστερ και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του στη θέση ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

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Το Ιράν πραγματοποιεί μαζικές επικήδειες τελετές για τον Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο στους πρώτους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν, σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης στο θεοκρατικό κράτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αφού η σορός του Χαμενεΐ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο για μία ημέρα, ώστε να την αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι επίσημοι, το φέρετρό του, μαζί με τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα, όπου το κοινό μπορούσε να τα δει από απόσταση, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος Μεγάλης Μοσαλά, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κραδαίνοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.

«Ας κλάψουμε!», παρότρυνε το πλήθος ο εκφωνητής της τελετής μέσω ενός μεγάφωνου. «Όλοι μαζί φωνάξτε: “Καταπιεσμένοι!” και όλοι πείτε: “Χουσεΐν!”», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.

Με το σύνθημα αυτό, το πλήθος ξέσπασε σε θρήνους και άρχισε να φωνάζει συνθήματα.

Η ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον Χαμενεΐ προκάλεσε επίσης τον θάνατο της κόρης του, της εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

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Τα πέντε φέρετρά τους, όλα καλυμμένα με τη σημαία του Ιράν, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μια εξέδρα. Μεταξύ αυτών ένα μικρό φέρετρο της εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών.

Ο ιρανικός στρατός και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στο τέμενος Μοσαλά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima.

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Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμένει στο Μοσαλά έως το βράδυ της Κυριακής.

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.

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Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters