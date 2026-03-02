Τραμπ για Χαμενεΐ: “Τον σκότωσα πριν με σκοτώσει αυτός”

“Τον σκότωσα πριν με σκοτώσει αυτός” φέρεται να είπε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Προσπάθησαν (σ.σ. να με σκοτώσουν) δύο φορές. Ε, τον πρόλαβα εγώ πρώτος», είπε στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ.

In another phone call this evening, President Trump told me this about the death of Ayatollah Khamenei:



"I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first."



That’s a reference to what US intelligence believes was a plot to kill Trump in 2024.— Jonathan Karl (@jonkarl) March 2, 2026

Σε ότι αφορά την διάδοχη κατάσταση, ο Τραμπ αναφέρει ότι η επίθεση ήταν τόσο επιτυχημένη που κανένας από τον κύκλο του Χαμενεΐ δεν έχει απομένει για να πάρει την εξουσία.

«Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, γιατί είναι όλοι νεκροί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι θα είναι «μια επιχείρηση 4 ή 5 εβδομάδων. Μπορεί να είναι και λιγότερο, αλλά είμαι προετοιμασμένος και για το αν θα κρατήσει περισσότερο», ανέφερε σχετικά με την διάρκεια της επιχείρησης.

Τέλος για τους 3 νεκρούς στρατιώτες υπογράμμισε: «Έχουμε πόλεμο και στον πόλεμο, υπάρχουν απώλειες».