Τράμπ: Επιτέθηκε στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του – «Δεν θα αφήσουμε τους ψυχοπαθείς να διαλύσουν την Αμερική»
Ζητά να κατηγορηθεί ο Σόρος για οργανωμένο έγκλημα
Σφοδρή επίθεση εναντίον του Τζορτζ Σόρος και του γιου του εκτόξευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social.
Μάλιστα, ο Τράμπ ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να ασκήσει κατηγορίες στον Σόρος και τον γιο του για την υποστήριξή τους σε «βίαιες διαμαρτυρίες».
«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τράμπ.
Παράλληλα, αποκάλεσε «ψυχοπαθείς» τον Τζορτζ Σόρος και την ομάδα του κατηγορώντας τους ότι προκαλούν ζημιά στις ΗΠΑ.
Ακόμα, αναφέρθηκε και στους φίλους του Σόρος στη Δυτική Ακτή λέγοντας: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να “αναπνεύσει” και να είναι ελεύθερη».
