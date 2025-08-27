Τράμπ: Επιτέθηκε στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του – «Δεν θα αφήσουμε τους ψυχοπαθείς να διαλύσουν την Αμερική»

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Τζορτζ Σόρος και του γιου του εκτόξευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social.

Μάλιστα, ο Τράμπ ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να ασκήσει κατηγορίες στον Σόρος και τον γιο του για την υποστήριξή τους σε «βίαιες διαμαρτυρίες».

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τράμπ.

Παράλληλα, αποκάλεσε «ψυχοπαθείς» τον Τζορτζ Σόρος και την ομάδα του κατηγορώντας τους ότι προκαλούν ζημιά στις ΗΠΑ.

Ακόμα, αναφέρθηκε και στους φίλους του Σόρος στη Δυτική Ακτή λέγοντας: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να “αναπνεύσει” και να είναι ελεύθερη».