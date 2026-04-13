Τραμπ: Έχει ξεκινήσει ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ – Το Ιράν θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο τόνισε ότι η κυβέρνησή του έλαβε ένα τηλεφώνημα «από την άλλη πλευρά» σήμερα το πρωί, αναφερόμενος στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Τα σχόλιά του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο έρχονται λιγότερο από τρεις ώρες αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και μετά την αποτυχία των μαραθωνίων συνομιλιών στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σημείο τριβής στις συνομιλίες με την Τεχεράνη «ήταν το πυρηνικό όπλο», προσθέτοντας ότι «το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

«Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Είπε ότι μια άλλη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ είναι να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Θα πάρουμε πίσω τη σκόνη. Θα την πάρουμε πίσω. Είτε θα την πάρουμε πίσω από αυτούς είτε θα την πάρουμε εμείς».

Τραμπ: Η μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της εκεχειρίας δεν θα είναι «ευχάριστη» για το Ιράν

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι το τέλος της εκεχειρίας, «δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον πρόεδρο αν η απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» εξακολουθεί να ισχύει εάν η δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός λήξει χωρίς συμφωνία.

«Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς. Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι», απάντησε ο Τραμπ.

Λίγες ώρες πριν από την προθεσμία του προέδρου την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν ναυάγησαν, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να λέει ότι το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα .

Πριν από την παύση των εχθροπραξιών, ο Τραμπ απείλησε επίσης να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν και είπε ότι «δεν έχει καμία διαφορά για μένα» αν και οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Τραμπ: Και άλλες χώρες προσφέρουν βοήθεια με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα ότι «άλλες χώρες» — αν και δεν διευκρίνισε ποιες — προσφέρονται να βοηθήσουν στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες, ειλικρινά», είπε για να προσθέσει: «αλλά έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους». «Θα το ανακοινώσουμε, πιθανώς αύριο», πρόσθεσε.