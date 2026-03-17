Τραμπ: Απογοητευμένος από τη στάση των συμμάχων του ΝΑΤΟ – Η αινιγματική δήλωση που προκάλεσε αναστάτωση στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προστασία της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν αποκλειστεί πρόσφατα μετά από ενέργειες Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πραγματικά ανόητο λάθος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο, επισημαίνοντας ότι η Συμμαχία δεν προσέφερε την αναμενόμενη στήριξη σε ένα κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία σημείο.

Αμφιβολίες για τη Σταθερότητα της Συμμαχίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η πρόσφατη άρνηση των συμμάχων αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν υποχρεωτικά βοήθεια, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει αμοιβαιότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βοήθεια που οι ΗΠΑ παρείχαν στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια αλληλεγγύη δεν ανταποδόθηκε στην περίπτωση του Ιράν.

Κριτική προς τους συμμάχους

Ο Τραμπ επέκρινε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την απόρριψη του αιτήματός του και σχολίασε με αιχμή την επικείμενη αποχώρηση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν. Αναφέρθηκε επίσης σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Νότια Κορέα, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για συνδρομή.

Ασαφείς Προθέσεις για τη Σχέση με το ΝΑΤΟ

Σχετικά με τη θέση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, περιοριζόμενος να δηλώσει πως θα επανεξετάσει τη συμμετοχή και τις οικονομικές συνεισφορές της χώρας του στη Συμμαχία. Trump on Macron:



He'll be out of office very soon. pic.twitter.com/g64QDMnatz March 17, 2026

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η αμερικανική πλευρά θα εκτιμούσε κάποια βοήθεια για τον εντοπισμό ναρκών στα Στενά του Χορμούζ, αναδεικνύοντας έτσι μια διάσταση πρακτικού ενδιαφέροντος παρά πολιτικής έντασης.