Τραμπ από G7: «Η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα, ίσως αύριο, ίσως την Παρασκευή – Αν δεν τηρήσουν θα τους βομβαρδίσουμε ξανά»

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής περιοδείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η συμφωνία με το Ιράν, όπως δήλωσε ο ίδιος λίγο πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στη Γαλλία, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε το πρόγραμμά του, το οποίο περιλαμβάνει δείπνο στις Βερσαλλίες με τον Γάλλο πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, ενώ έδωσε το στίγμα των συνομιλιών.

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«Το ταξίδι ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά κυρίως αυτό για το οποίο ήθελαν να μιλήσουν όλοι ήταν το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αμέσως», ανέφερε,

Δείτε τη συνέντευξη τύπου

«Αποτρέψαμε μια διετή πολεμική σύρραξη»

Ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε σθεναρά τη συμφωνία με την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι έβαλε φρένο σε μια μακροχρόνια στρατιωτική αντιπαράθεση και βρήκε θερμή υποδοχή από τους συμμάχους της G7, με τους οποίους συζήτησε τις λεπτομέρειες.

Θέλοντας να αναδείξει την αναγκαιότητα του συμβιβασμού, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Αν δεν κάναμε τη συμφωνία, πιθανότατα θα ρίχναμε βόμβες, ίσως και για δύο χρόνια».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «Κανείς δεν μας είπε να συνεχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες. Είναι ενθουσιασμένοι που πετύχαμε συμφωνία».

Ο Τραμπ επέμεινε στον ισχυρισμό περί «αλλαγής καθεστώτος» στην Τεχεράνη, εκτιμώντας για την ιρανική ηγεσία ότι «Νομίζω ότι θα συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά».

Το βλέμμα στην οικονομία και ο φόβος της μεγάλης ύφεσης

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αποφυγή μιας οικονομικής οπισθοδρόμησης λειτούργησε ως καταλύτης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

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«Κάθε φορά που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, το χρηματιστήριο εκτοξευόταν σαν πύραυλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «Το χρηματιστήριο είναι πιο ευφυές από οποιονδήποτε άλλο».

Εξηγώντας τα κίνητρά του, τόνισε ότι «το ένα πράγμα που δεν ήθελα να δω ήταν μια οικονομική καταστροφή», η οποία, όπως παραδέχθηκε, «θα μπορούσε να είχε συμβεί» αν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Κατέληξε μάλιστα με την ιστορική αναφορά: «Ο ένας πρόεδρος που δεν ήθελα να γίνω ήταν ο αείμνηστος Χέρμπερτ Χούβερ».

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Αναφερόμενος στις σχέσεις του με το Ισραήλ, έκανε λόγο για «εξαιρετική» συνεργασία, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει τις ισορροπίες, λέγοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «έναν καλό άνθρωπο που μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο παραπάνω», αλλά ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα παραδεχόταν πως οι ΗΠΑ είναι ο «μεγάλος εταίρος» και το Ισραήλ ο «πολύ μικρός εταίρος».

Τελεσίγραφο 60 ημερών και ημερομηνία υπογραφής

Ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε άμεσα πυρηνικά όπλα αν τα αποκτούσε, κάτι που πλέον απετράπη, ενώ έθεσε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια των συνομιλιών, απειλώντας ευθέως με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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«Αν δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς» προειδοποίησε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί τη συμφωνία και προανήγγειλε την άμεση επικύρωσή της: «Η συμφωνία που πετύχαμε με το Ιράν την Κυριακή θα υπογραφεί σύντομα, αύριο, ίσως την Παρασκευή».

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«Κλειδί» για τη συμφωνία η εξόντωση του Σουλεϊμανί το 2020

Συνδέοντας το σήμερα με το παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η τρέχουσα διπλωματική επιτυχία δεν είναι προϊόν των τελευταίων εβδομάδων, αλλά θεμελιώθηκε το 2020 με την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία τριών μηνών. Ήταν χρόνια στα σκαριά. Ξέρετε γιατί; Επειδή εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον στρατηγό Σουλεϊμανί. Και αν δεν τον είχα σκοτώσει, πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτή τη συμφωνία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αποκαλώντας τον Σουλεϊμανί «το αφεντικό του Ιράν» και «μια τρελή ιδιοφυΐα», ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια παρασκηνιακή αποκάλυψη για την επιχείρηση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, εμπλέκοντας το Ισραήλ.

«Δεν ήθελαν να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν όλα έτοιμα. Το βράδυ πριν από την επίθεση με ενημέρωσαν ότι δεν ήθελαν να την πραγματοποιήσουν, οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Πήρα την απόφαση να το κάνω», ανέφερε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας κλείνοντας πως «Ήταν μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών».