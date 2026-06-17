Τζόρτζια Μελόνι: Η ατάκα της για το κόψιμο του τσιγάρου – “Χρειάζομαι τρεις καφέδες για να ξυπνήσω”

Στην αποκάλυψη ότι έκοψε το κάπνισμα προχώρησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι στο πηγαδάκι που είχε στηθεί με τους ηγέτες της G7 την Τρίτη (16/06).

Με αφορμή την επιλογή της να φορέσει γραβάτα στην σύνοδο της G7 και μία ατάκα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξομολογήθηκε ότι έκοψε το τσιγάρο.

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«Κι ένα τσιγάρο» παρενέβη ο Μερτς με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να λέει ότι έκοψε το κάπνισμα πριν από έναν μήνα. 🚭 Giorgia Meloni has done the impossible — she quit smoking



Italy’s prime minister announced it at the G7 summit.



Meloni had previously admitted she couldn't imagine life without cigarettes and even joked: “If I ever have to quit smoking, I'll kill someone.”



But it seems… https://t.co/glqnft5LJ0 pic.twitter.com/5VShfy44ak— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

Στον διάλογο συμμετείχε στη συνέχεια ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος, όπως είπε, έχει κόψει το κάπνισμα από το 2005, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να τον ρωτά σχεδόν έκπληκτος «και αυτό είναι όλο; Δεν έκανες ποτέ πισωγύρισμα;». «Ποτέ, το έκανα πριν από 21 χρόνια» απάντησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.