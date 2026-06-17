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Τραμπ: Έφτασε με καθυστέρηση στη G7 – «Είμαι το αφεντικό» είπε χιουμοριστικά (Βίντεο)

«Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει» είπε μετά στους δημοσιογράφους

Τραμπ: Έφτασε με καθυστέρηση στη G7 – «Είμαι το αφεντικό» είπε χιουμοριστικά (Βίντεο)
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε με καθυστέρηση στη συνάντηση τον ηγετών της G7, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε χιουμοριστικά την καθυστερημένη είσοδο του στην αίθουσα.

Συγκερκιμένα, ο Τραμπ αστειευόμενος είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι «το αφεντικό», ενώ έπειτα απευθύνθηκε στους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους που είχαν λάβει άδεια ώστε να εισέλθουν προσωρινά στον χώρο.

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Χαμογελώντας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης είπε: «Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει». Οι δημοσιογράφοι λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησαν από την αίθουσα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν την υποστήριξη τους στην προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της ομάδας εξήραν τον ρόλο του Τραμπ στην επίτευξη της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «ισχυρή ηγεσία» που συνέβαλε στην επίτευξη της συγκεκριμένης διπλωματικής εξέλιξης.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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